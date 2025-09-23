Incidente en Nueva York: detienen a Macron al paso del convoy de Donald Trump

Macron se encuentra en Nueva York para participar de la Asamblea General de la ONU, donde ofrecerá un discurso en el que abordará temas de política internacional y cooperación global. Según medios locales, el incidente ocurrió cuando el vehículo que transportaba al mandatario francés intentó avanzar en una zona temporalmente bloqueada por el operativo de seguridad desplegado para el paso de Trump.

Fuentes cercanas al Elíseo confirmaron que la situación se resolvió rápidamente y que Macron pudo continuar con su agenda sin mayores contratiempos. “Fue un malentendido propio de los estrictos protocolos de seguridad en torno al presidente de los Estados Unidos”, aseguraron.

La reunión entre los mandatarios está prevista para este martes, en el marco de la cumbre de líderes mundiales. Allí se espera que discutan temas como la cooperación en defensa, la guerra en Ucrania y las relaciones comerciales entre ambos países.

