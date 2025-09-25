Boric cierra viaje a la ONU con llamado a "unirse" detrás de la candidatura de Bachelet

"Estoy muy orgulloso y no me cabe ninguna duda de que la mayoría de los chilenos también están orgullosos de eso, así que espero que nos unamos detrás de esta candidatura", señaló Boric en un encuentro con la prensa en Nueva York.

La postulación a la Secretaría General de la ONU requiere del apoyo diplomático y de recursos del Gobierno, pero las elecciones presidenciales de noviembre dejarán ese asunto en manos del sucesor de Boric. Parte de la ultraderecha y la derecha chilena criticaron que Boric “se extralimitó” al comprometer la candidatura de la exmandataria por ser –dijeron– una “definición del próximo Gobierno”.

"Los plazos respecto a las candidaturas del secretario general no los invento yo, eso es ignorancia o mala fe, ya están corriendo y hay todo un sistema que funciona independiente de la voluntad de los presidentes", respondió el mandatario chileno acerca de los reproches recibidos desde su país.

La candidata oficialista Jeannette Jara, de la izquierda y centro-izquierda, tendió su mano sin reparos a Bachelet; pero ni la derecha tradicional, de Evelyn Matthei, ni la ultraderecha, de José Antonio Kast, se han pronunciado sobre el tema.

Boric, quien se mostró "orgulloso" del anuncio, explicó a los medios que conversó con la presidenta Bachelet y ambos están "muy conformes" con la recepción que ha tenido la postulación de la exmandataria tanto en la comunidad internacional como "en la mayor parte de Chile", que "ve esto -dijo- con la generosidad que corresponde".

Boric finaliza este jueves su viaje a Nueva York, donde aterrizó el lunes para participar en la 80ª Asamblea General de la ONU, durante la cual, además de anunciar la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General, pidió que se juzgue al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por la masacre de civiles en Palestina y subrayó que el genocidio en Gaza "es una crisis de la humanidad".

Otro de los puntos fuertes de su agenda ha sido la reunión de Alto Nivel “En defensa de la democracia luchando contra el extremismo”, que Boric mismo lideró.

Por invitación del propio Boric y de sus homólogos de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de España, Pedro Sánchez; de Colombia, Gustavo Petro y de Uruguay, Yamandú Orsi, participaron líderes y representantes de distintos países, como México, Senegal, Guatemala, Honduras o Noruega, así como el presidente del Consejo Europeo, António Costa; el secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, y el secretario general adjunto de la ONU, Guy Ryder.

"Acordaron unirse para enfrentar el fenómeno global del auge del extremismo en todas sus formas y se comprometieron a abordar la proliferación de la desinformación y la manipulación mediática", señala el comunicado de prensa sobre las conclusiones del encuentro.

Los líderes internacionales mencionados, que se reunirán de nuevo en España en 2026, "reiteraron su compromiso con la construcción de un orden internacional basado en el respeto mutuo, la paz, el respeto a la soberanía, la cooperación solidaria y el multilateralismo. En ese sentido, los líderes reafirmaron su compromiso con la defensa de la democracia".

Durante la jornada de este jueves, y antes de emprender su regreso a Chile, Boric sostuvo una reunión bilateral con el secretario general de la ONU, António Guterres, con quien abordó, según escribió en sus redes, "los desafíos del escenario internacional"; y otro encuentro con la exprimera ministra de Nueva Zelandia, Jacinda Ardern, con la que trató asuntos de la agenda ambiental "en especial sobre protección y preservación de la biodiversidad marina".

Esta fue la cuarta y última Asamblea General de la ONU en la que Boric participó como presidente, pues su mandato finaliza en marzo y será sustituido por el ganador de las elecciones presidenciales de noviembre próximo.