Mapa muestra que diecisiete distritos de Paraguay tienen una pobreza superior al 40 %

El director del INE, Iván Ojeda, presentó en un acto el primer mapa de la pobreza distrital elaborado en 23 años, que consideró constituye un hito en la estadística y un instrumento muy útil para la definición de políticas públicas.

El mapa fue elaborado sobre la base de la combinación de datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2022 y de la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) 2023.

Según el resumen ejecutivo del mapa, en 2023 alrededor de 1,2 millones de paraguayos eran pobres, lo que representaba una tasa del 20,6 %.

El Censo del 2022 estableció que Paraguay tiene 6,1 millones de habitantes.

El mapa muestra que Paso Barreto es el distrito más pobre, con una tasa del 53,3 %, seguido del Sargento José Félix López (51,3 %) y San Alfredo (49,6 %), todos situados en el departamento de Concepción (norte).

Los otros municipios con alta pobreza son Dr. Moisés Bertoni (47,4 %), en el departamento de Caazapá (sureste), además de San Vicente Pancholo (47,1 %), Antequera (46,6 %), Yrybucua (46,2 %), los tres ubicados en la región de San Pedro (norte).

El resto de localidades con pobreza por encima del 40 % están situadas en los departamentos de Cordillera (centro), Canindeyú (este), Caaguazú (este), Guairá (este), Itapúa (sur) y Amambay (norte).

Al contrario, el distrito con menos pobreza es Fernando de la Mora, del departamento Central, con 3,7 %, que es una ciudad vecina de la capital del país, Asunción.

Los otros municipios menos pobres son Santa Rita (5,3 %), en Alto Paraná (este); Loma Plata (5,3 %), en Boquerón (oeste); Lambaré (5,5 %), en Central, y Filadelfia (6,1 %), también en Boquerón.

Le siguen Teniente Manuel Irala (6,3 %), en la región de Presidente Hayes (oeste); Santa Rosa del Monday (6,4 %), en Alto Paraná (este), y Katueté (7,1 %), en Canindeyú (este).

El especialista en Investigaciones sobre Pobreza del INE, Celso Ovando, explicó a EFE que en el caso de Asunción, donde se analizaron 67 de sus 68 barrios, entre 2 y 3 zonas tienen un "mayor nivel de pobreza" y el resto muestra "niveles muy bajos de pobreza".

"Prácticamente, Asunción ya no tiene población pobre", según el funcionario. El Censo de 2022 contabilizó 461.000 residentes en la capital paraguaya.