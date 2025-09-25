Tres chicas asesinadas en Argentina: el crimen fue transmitido en vivo por Instagram

Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez, tres chicas argentinas, fueron asesinadas en un episodio de horror que mantiene en conmoción a todo el vecino país.

Según el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, el asesinato fue transmitido en vivo para un grupo cerrado en Instagram, con 45 personas como espectadores. Alonso explicó que el ataque fue ordenado por el líder de una banda narcocriminal: “El capo de la organización dijo: ‘esto es lo que le pasa al que me roba drogas’”, declaró Alonso.

El jefe de la banda, conocido como “Julito” o “el pequeño J”, de unos 23 años, tiene pedido de captura y su identidad será publicada oficialmente en las próximas horas.

Lea más: Horror en Argentina: encuentran a tres jóvenes descuartizadas

Las víctimas y el engaño previo

Las víctimas fueron identificadas como Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez. Según la investigación, fueron llevadas con engaños a la vivienda de Florencio Varela por alguien en quien confiaban.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sus madres confirmaron la identidad de los cuerpos ayer miércoles tras días de búsqueda desesperada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Investigación y hallazgos clave

La Policía siguió la pista de una camioneta blanca en la que las jóvenes fueron vistas por última vez el viernes por la noche en el oeste del conurbano bonaerense.

Los cuerpos fueron hallados enterrados en una vivienda de la calle Chañar y Río Jachal durante un allanamiento el martes. En el lugar se encontró una mancha de sangre y se detuvo a dos personas acusadas de colaborar en la limpieza de la escena.

Además, un tercer detenido, de nacionalidad peruana, estaría vinculado a la banda delictiva. Los operativos continuaron en los barrios Santa Rosa y Mayol para dar con el resto de los responsables.

Repercusiones y llamado a la acción

Alonso subrayó la gravedad del caso: “Esto es muy grave. Lo resolvemos entre todos o no lo resuelve nadie. Hay que dejar de lado la grieta y las internas políticas”.

Las víctimas eran residentes de La Matanza, lo que revela el alcance del accionar de la organización criminal. La investigación sigue abierta y la sociedad exige justicia ante la creciente violencia narco en el país.