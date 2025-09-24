Horror en Argentina: encuentran a tres jóvenes descuartizadas

La desaparición de tres chicas, reportada desde el viernes en el Partido La Matanza de Argentina, tuvo un horroroso desenlace. En las últimas horas, la Policía confirmó el hallazgo de las tres jóvenes en una vivienda ubicada en la ciudad de Florencio Varela.

Se trata de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) fueron vistas por última vez el viernes. Las autoridades realizaron un allanamiento esta mañana y encontraron sus cuerpos desmembrados.

Las víctimas fueron vistas por última vez en las cercanías de una estación de servicio ubicada en la rotonda de La Tablada, en Monseñor Bufano y Crovara, adonde se subieron voluntariamente a una camioneta Chevrolet Tracker blanca.

De acuerdo a sus familias, las chicas eran trabajadoras sexuales y les habían ofrecido 300 dólares a cada una para realizar un trabajo ese día en el que desaparecieron.

Fiesta narco y varios detenidos

Según informó Clarín, la Policía bonaerense realizó en las últimas horas un operativo en una propiedad ubicada en Río Jáchal y Chañar, en Villa Vatteone, de la ciudad de Florencio Varela.

Esa casa habría sido alquilada el viernes por los “narcos de la villa 1-11-14″ para hacer una fiesta el fin de semana. Allí se activaron por última vez las antenas de telefonía celular de al menos una de las víctimas.

Al llegar los agentes, encontraron a un hombre y una mujer que estaban limpiando manchas de sangre en la pared. Esto se comprobó mediante la utilización del reactivo luminol.

En el patio de la vivienda allanada encontraron tres cuerpos descuartizados, por lo que los agentes de la Científica trabajaban en el lugar.

La Policía se dirigió luego a un hotel de la zona, donde detuvo a la mujer dueña de la casa y a un presunto narco peruano que opera en la villa 1-11-14.

El caso es investigado por el fiscal Gastón Duplaá, de la UFI Descentralizada Nº 2 de Laferrere.

Fuente: Clarin