Desmantelan en Italia una fábrica ilegal de cigarrillos oculta en un búnker subterráneo

Los responsables del entramado habrían evadido unos 600 millones de euros en impuestos y aranceles aduaneros, y habrían generado hasta 130 millones de euros en beneficios ilícitos, informó este sábado la Guardia de Finanza en un comunicado.

Según las estimaciones de las autoridades, la planta, de unos 1.600 metros cuadrados, podía producir unos 5.000 cigarrillos por minuto, lo que se traduce en aproximadamente 7,2 millones al día y un potencial de ingresos ilegales de hasta 900 millones de euros anuales.

"La operación culmina con la mayor incautación de productos de tabaco elaborados jamás realizas en Italia y en Europa", se lee en la nota de la policía.

La entrada al búnker subterráneo estaba oculta bajo una estructura de oficina, camuflada con un sofisticado sistema hidráulico accionado por un control remoto escondido.

"La combinación de botones accionaba unas palancas hidráulicas que permitían el levantamiento de una estructura de aluminio usada como oficina, revelando la vía de acceso a un verdadero 'búnker', constituido por una realidad subterránea simétrica a la de la superficie", detalló la policía en su nota.

El recinto subterráneo contaba con pasillos interconectados, túneles iluminados, sistemas de ventilación industrial para evitar fugas de olor, y un montacargas que comunicaba ambas plantas.

Dentro se encontraron tres líneas de producción y empaquetado, maquinaria industrial de última generación, y alojamientos improvisados para 18 trabajadores, con camas, duchas, baños y comedor.

También se hallaron equipos industriales para el secado y procesamiento del tabaco, así 170 toneladas de precursores para la fabricación de cigarrillos falsificados, entre ellos 12 millones de cartoncillos, 15 millones de filtros y 20 millones de hojas laminadas.

Además, la operación permitió incautar más de 150 toneladas de cigarrillos de contrabando de marcas internacionales como Marlboro, Camel, Winston y Benson & Hedges, destinados a ser distribuidos en el mercado ilegal de Italia y de otros países de la Unión Europea.

La investigación llevó al descubrimiento de almacenes logísticos cercanos utilizados por la organización criminal para distribuir los productos de contrabando en Italia y otros países de la Unión Europea.

Allí se localizaron dos automóviles, cuatro camiones articulados y varios remolques cargados con cigarrillos.

En total, las autoridades se incautaron de bienes por un valor superior a los 53 millones de euros, que incluyen la maquinaria, los vehículos, el inmueble utilizado para la actividad ilegal (valorado en 3,6 millones de euros) y los productos listos para su distribución.

La operación concluyó con una persona detenida y varias denunciadas por el delito de contrabando agravado.