Un niño y su abuela mueren en un taque con drones en la región de Moscú

Moscú, 29 sep (EFE).- Un niño y su abuela murieron anoche a causa de un ataque con drones en la ciudad de Voskresensk, a unos 90 kilómetros al sureste de la capital rusa, informó hoy el gobernador de la región de Moscú, Andréi Vorobiov.