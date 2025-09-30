Video: paraguayo cuenta que le “apagaron el sueño” en Irlanda tras robo y decide volver

El abogado Williams Ocampos viajó a la capital de Irlanda, Dublín, lugar en el que comparte su vida como delivery y otro tipo de aspectos de su día a día en Europa.

Entre su creación de contenido que publica en redes sociales, ayer dio a conocer que “apagaron un sueño”, el suyo, luego de una situación que vivió en ese país.

“No sé cuándo volveré a estar bien, no sé cuándo volveré a sonreír, no sé cuándo volverá mi energía, pero esto que me pasó no le deseo a nadie, me robaron lo más importante... ¡MI SUEÑO!“, publicó.

Asimismo, asegura que “en un lugar donde uno no se siente seguro”, sin garantías, ni paz, seguridad o justicia, “nada puede salir bien”.

El sueño “apagado” del compatriota

Según el joven, un grupo de adolescentes le atacó mientras trabajaba y como producto de los golpes tuvo una herida en la cabeza y su celular quedó destrozado.

“Me rompieron la cabeza, me robaron la comida que tenía para entregar, me reventaron el celular, me dieron varios golpes sin motivo alguno”, publicó y adelantó que próximamente publicará un video al respecto.

También confirmó que dentro de todo lo que le ocurrió está “bien” e instó a otras personas a no realizar este tipo de trabajos para evitar un caso similar.

“Elijo irme, elijo dejar este lugar que me hizo pasar la experiencia más horrible de toda mi vida, ¡INJUSTAMENTE! Espero poder volver muy pronto, más feliz, con nuevos sueños y con esa energía que hoy APAGARON. Quiero agradecerles a todos por su apoyo, nos vemos en algún momento", mencionó y se espera que retorne a nuestro país en los próximos días.

