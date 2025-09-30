Insólito: esto incautó la Policía tras la marcha de la Gen Z

La Fiscalía dispuso ayer la liberación de todos los detenidos durante la marcha de la Generación Z, tras múltiples irregularidades denunciadas por una docena de abogados que acudió para brindar asistencia a los jóvenes. Uno de esos defensores fue la abogada Diana Vargas, quien compartió parte del acta de detención de una de las primeras jóvenes.

Según el reporte, la joven que iba vestida de enfermera propinó golpes y patadas contra los intervinientes y tuvo que ser reducida por varias agentes. Eso no se evidencia en los videos compartidos, donde solo se observa la forma en la que entre cinco uniformados la redujeron con mucha fuerza.

Los elementos que fueron incautados

No obstante, lo llamativo del reporte es la lista de elementos incautados en poder de la joven de supuesta actitud violenta. Estos son algunos de los objetos que citó la Policía:

Dos inhaladores de Salbutamol y Budesonida

Dos pomadas de betametasona

Guantes y tapabocas

Un brillo labial

Una banda de coronación de Miss Emperatriz Caacupé

Una banda de coronación de “Señorita Asunción”

Una corona de color plateado

Una banana

G. 6200 en efectivo

Una tarjeta Jaha

Dos cordones de calzados

La abogada Vargas señaló en redes que las actas policiales de las aprehensiones masivas de anoche “no reúnen requisitos mínimos, como es costumbre”. Sobre esta acta en puntual, señaló que pertenecen a la joven sindicada como instigadora por los uniformados y quien supuestamente “embistió la barrera de seguridad”.

De esa lista, solo se menciona que la Fiscalía ordenó que sean devueltos los medicamentos e inhaladores, mientras que el resto quedo “bajo resguardo del Departamento de Seguridad Turística”.