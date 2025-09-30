Migraciones dice que el peruano Pequeño J no entró al Paraguay

Tony Janzen Valverde Victoriano, de 20 años, alias Pequeño J, nacido el 10 de setiembre de 2005 en La Libertad, Perú, es el más buscado en Argentina desde hace una semana, cuando fue descubierto el triple homicidio de las jóvenes argentinas Brenda Del Castillo, de 20 años; Morena Verdi, de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15 años.

La notificación roja de Interpol, es decir, la orden de captura internacional, que de hecho rige también en Paraguay, dice que se le atribuye al peruano “haber participado en la comisión de los hechos perpetrados entre los días 19 y 23 de setiembre de 2025 en el interior del domicilio ubicado en la calle Chañar N° 702, partido de Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires".

El informe de la Argentina sobre Pequeño J

El documento especifica que “Valverde Victoriano, junto a un número indeterminado de sujetos, actuando de común acuerdo, con división de roles y con claras intenciones de causarles la muerte, aplicaron múltiples golpes de puño, patadas y diversos cortes utilizando armas blancas sobre la superficie corporal de la humanidad de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez, ocasionándoles lesiones de tal magnitud que provocaron su deceso; ello, obrando a traición y sobre seguro, aumentando intencionalmente y de manera inhumana el sufrimiento al causar padecimientos innecesarios para cometer el acto, concurso premeditado de todos ellos y aprovechando su condición biológica dominante de género al ejercer violencia sobre las víctimas mujeres”.

Las tres mujeres fueron capturadas, violadas, torturadas, mutiladas y luego arrojadas a un pozo. El horrendo crimen fue transmitido por redes sociales.

Los medios de comunicación locales consignaron que el homicidio múltiple sería una venganza relacionada con la prostitución y el narcotráfico, negocios supuestamente gerenciados por el Pequeño J en una parte de Buenos Aires.

Según periodistas porteños, que se basan en fuentes policiales, el peruano pudo haber cruzado a Paraguay, por lo que Migraciones de nuestro país ya estableció un sistema de alerta en todos los puntos de ingreso.

La Policía también está expectante por si surja algún indicio de que el Pequeño J haya entrado al país de manera clandestina, aunque de momento no hay ningún elemento, de acuerdo con los datos manejados por la Dirección Nacional de Migraciones (DNM).