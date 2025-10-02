Hamás reivindica el ataque aéreo desde el norte de Gaza contra Israel del miércoles

Jerusalén, 2 oct (EFE).- Las Brigadas Al Qasam, brazo armado del grupo islamista Hamás, reivindicaron hoy el ataque lanzado en la noche del miércoles desde el norte de Gaza contra la ciudad israelí de Ashdod, a unos 30 kilómetros del enclave palestino.