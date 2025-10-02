La muñeca'Leonor Militar', una pieza de colección inspirada en la princesa de España

"Leonor Militar es una muñeca que rinde homenaje a la evolución de una generación", ha explicado la firma, que tiene más de 60 años de tradición en el arte de la muñeca artesanal.

La relación entre Muñecas Antonio Juan y la princesa se remonta a varios años atrás, cuando la primera muñeca inspirada en ella se convirtió en un fenómeno y agotó existencias en tiempo récord.

Más tarde, llegaron nuevas ediciones limitadas de Leonor y su hermana, la infanta Sofía, reafirmando el vínculo emocional de la marca con familias y coleccionistas.

Con el paso de los años, "Leonor ha crecido. Se ha convertido en una mujer con carácter, estilo y fundamento", explica la firma en una nota de prensa.

Y para rendir homenaje a esa evolución, lanza 'Leonor Militar', "una muñeca que refleja disciplina, compromiso y fuerza, sin perder la ternura y la delicadeza".

'Leonor Militar' será fabricada en edición limitada y numerada, convirtiéndose en una pieza irrepetible para coleccionistas y amantes de las muñecas que valoran el detalle artesanal.

La nueva muñeca, que lleva el uniforme militar, estará disponible exclusivamente a través de los canales oficiales de la empresa.

La heredera de la Corona española finalizará su formación militar en julio de 2026. Este pasado septiembre, en la que será su última etapa en la misma, ingresó en la Academia General del Aire de San Javier (Murcia).