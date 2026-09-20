Meteorología anuncia un caluroso inicio de semana

Según la DMH, durante la jornada de este domingo 20 de septiembre predominaría un ambiente caluroso durante la mañana y tarde. Incluso las temperaturas máximas oscilarían entre 31 y 39 ° C en el país y los valores más elevados en el extremo norte de la región Oriental y el Chaco.

Asimismo, los vientos predominarían del sector norte y soplarían con intensidad moderada a fuerte, especialmente en el oeste del Chaco, mientras que el cielo se mantendría entre escasamente a parcialmente nublado en gran parte del país.

De igual manera, en la zona este de la región Oriental podrían registrarse algunos chaparrones con tormentas eléctricas puntuales en horas de la tarde. Por otra parte, para mañana -lunes 21- persistiría el ambiente caluroso, húmedo, con vientos del norte y también aumentaría la probabilidad de lluvias con tormentas eléctricas, inicialmente en el sur del territorio nacional, para luego extenderse a otras áreas en el transcurso de la jornada.

Para el martes se espera una mejoría de las condiciones, aunque también ingresaría un frente frío que marcaría un descenso de la temperatura desde la mitad de la semana.

Lea más: Clima en Paraguay: ¿Cómo estará el tiempo hoy y va a llover este fin de semana?