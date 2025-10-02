Miles de estudiantes se manifiestan en España contra el "genocidio" del pueblo palestino

La movilización en varias localidades españolas, convocada por el Sindicato de Estudiantes (SE), sirvió también para solidarizarse con los activistas detenidos de la flotilla humanitaria que se dirigía a la Franja palestina de Gaza, reclamar la convocatoria de una "huelga general" y exigir al Gobierno español que rompa relaciones comerciales, diplomáticas y militares con Israel.

Los momentos más tensos se vivieron en Barcelona cuando manifestantes vandalizaron las fachadas de algunos negocios con la acusación de ser "colaboracionistas" de Israel.

Algunos lanzaron un petardo en la entrada de una hamburguesería y golpearon los cristales, al igual que hicieron en un supermercado, donde se rompió el escaparate, y en algún otro establecimiento comercial.

A pesar de ello, la convocatoria estudiantil transcurrió mayormente de manera pacífica, con vecinos en los balcones que ondeaban banderas palestinas mientras los manifestantes coreaban consignas como 'Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá'.

Contaron con el apoyo del sindicato de profesores USTEC: "Damos todo el apoyo desde la comunidad educativa; trabajamos juntos por los derechos humanos y la justicia global, así que toca estar junto a los estudiantes", indicó Oriol Francesch, coordinador de la Secretaría de Movimientos Sociales de estos docentes.

En Madrid, los manifestantes salieron para apoyar la huelga de alumnos convocada para hoy y denunciar también que Israel impidiera el avance de la flotilla internacional de apoyo a Gaza. Entre los activistas detenidos, según el Ministerio de Exteriores israelí, hay 30 españoles.

'Pararlo todo para parar el genocidio' decía la pancarta que abría la manifestación de Madrid, además de otras con lemas como "All the eyes on the Sumud Global flotilla", "Paz" y los cánticos a favor de la lucha palestina.

El SE animó así a la comunidad educativa, organizaciones juveniles y sindicatos a "levantarse contra el genocidio sionista". Según el manifiesto de la organización estudiantil, el pueblo palestino está siendo "exterminado" y, tras dos años de "genocidio", el "gobierno sionista de Netanyahu persiste en sus planes criminales".

Además, sostiene que se está produciendo una "limpieza étnica inhumana, diseñada por un régimen fanático y fascista que está actuando igual que hicieron los nazis contra la comunidad judía". EFE