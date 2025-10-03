Depeche Mode explora la tradición mexicana en un film que se estrena el 28 de octubre

Londres, 3 oct (EFE).- Depeche Mode explora "la profunda conexión entre la música, la mortalidad y la tradición mexicana" en su nuevo filme, 'DEPECHE MODE: M', que llega a los cines de más de 60 países el próximo 28 de octubre, informó este viernes la promotora Live Nation en un comunicado.