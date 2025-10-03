La Bolsa de Londres sube 0,67 % y termina la semana con un nuevo récord al cierre

El índice principal londinense, el FTSE-100, avanzó 63,52 puntos hasta los 9.491,25, y el secundario, el FTSE 250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas-, cerró con un aumento del 0,68 %, o 150,32 puntos, hasta los 22.197,62.

La compañía más beneficiada de la jornada en el parqué británico fue la distribuidora Bunzl, que agregó un 4,45 %, seguido del banco Natwest Group, que se incrementó un 3,83 % y el fondo de inversión Schroders, que sumó un 3,74 %.

Al otro lado de la balanza, la principal perjudicada de la sesión fue Coca-Cola, pues las acciones de sus dos cotizadas embotelladoras, Coca-Cola Europacific Partners y Coca-Cola HBC AG, perdieron un 1,98 % y un 1,67 %.