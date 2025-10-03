La Bolsa de Milán sube un 0,42 % pese al cierre del Gobierno de EE.UU.

Roma, 3 oct (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este viernes en positivo y su índice selectivo, FTSE MIB, subió un 0,42 % hasta los 43.258,11 puntos, en un contexto de optimismo inversor pese al cierre del Gobierno Federal estadounidense y la no publicación datos de empleo de EE.UU.