La Bolsa de Milán sube un 0,42 % pese al cierre del Gobierno de EE.UU.

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share subió un 0,50 % hasta alcanzar los 45.919,87 enteros.
Durante la última jornada de la semana se intercambiaron 1.050 millones de acciones por un valor de 3.712 millones de euros (4.360 millones de dólares).
Milán cerró la jornada en positivo después de que Estados Unidos no publivase los datos correspondientes a septiembre sobre creación de empleo y paro, debido al cierre del Gobierno Federal por la falta de acuerdo en el Congreso para aprobar nuevos presupuestos.
Las empresas con peores resultados fueron la fabricante de cables Prysmian, con una bajada del 1,14 %, seguida de la marca de moda Moncler (1,05 %), la aseguradora Generali (0,88 %), Banca Monte Paschi Siena (0,83 %) y la cementera Buzzi (0,77 %).
En cambio, los títulos con mejor desempeño de la jornada fueron la marca de bebidas Campari (3,30 %), Telecom Italia (2,57 %), el grupo automovilístico Stellantis (2,31 %), Banco Vpm (1,46 %) y la firma de moda Brunello Cucinelli (1,42 %).