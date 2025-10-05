Trump anuncia que el combate de la UFC en la Casa Blanca será el día de su cumpleaños

El mandatario hizo el anuncio en su visita a la Estación Naval de Norfolk (Virginia) para rendir homenaje a la Armada de EE.UU. en su 250 aniversario.

“El 14 de junio del año que viene tendremos una gran pelea de la UFC en la Casa Blanca… en sus terrenos”, dijo Trump emocionado.

El anuncio adelanta la fecha anunciada en agosto pasado por el director ejecutivo de la UFC, Dana White, que dijo que el evento se realizaría el próximo 4 de julio con motivo del 250º aniversario de la Independencia de Estados Unidos.

El propio Trump había adelantado el pasado julio las intenciones de celebrar una velada en la residencia presidencial con motivo del próximo día de la Independencia, aunque la UFC no se había pronunciado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

White aseguró en una entrevista con CBS en agosto que Trump había designado a su hija Ivanka para ayudar con la planeación del evento.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde su campaña presidencial, Trump mantiene una estrecha relación con White, quien ha aparecido en varios eventos junto con él. Además, el mandatario republicano acudió como espectador a la velada de la UFC en Nueva Jersey en junio pasado.

El pasado 14 de junio Washington acogió un gran desfile militar para conmemorar el 250 aniversario de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que coincidió con el cumpleaños número 79 del mandatario estadounidense.

El desfile originó una serie de manifestaciones alrededor del país bautizadas ‘No King’, que reflejaban el descontento de buena parte de la opinión pública por las redadas contra migrantes.