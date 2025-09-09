China-Taiwán: Acusan a Leite de llevar un “chisme” a Trump para congraciarse

Ayer, el embajador paraguayo ante los Estados Unidos, Gustavo Leite (ANR, cartista) afirmó que además de su cuestionada fotografía con la gorra de “Make America great again (Hagamos América grande de nuevo)”, especuló ante el presidente de los EE.UU., Donald Trump que China Popular, con quién nuestro país no tiene relaciones diplomática al reconocer como Estado a China (Taiwán), podría financiar políticamente a opositores e incluso algunos de sus correligionarios.

Lea más: Leite advierte posible financiamiento chino a la oposición y al Partido Colorado

“Esto está prohibido por la Constitución. China podría financiar a la oposición, incluso a gente del Partido Colorado. Será tema de campaña y exigirá mucho control de las autoridades sobre lavado de dinero y transferencia de fondos”, especuló Leite.

Lea más: Leite advierte posible financiamiento chino a la oposición y al Partido Colorado

Ante esta acusación, el diputado Adrián “Billy” Vaesken (PLRA, C) reconoció abiertamente su afinidad con China Popular, pero negó las acusaciones de financiamiento.

“Me apena la expresión que este espacio tan importante de conversar con Trump -porque es presidente de Estados Unidos... de una de las potencias mundiales-, se haya degradado de esta manera con el ánimo seguramente de congraciarse seguramente, le halla llevado un chisme, una falacia que no tiene sentido, que más bien es una simple calumnia”, reclamó Vaesken.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El diputado opositor también le reclamó directamente al presidente de la República, Santiago Peña, recordando que es responsable de la política exterior del país y de lo que hacen sus embajadores.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Es inconcebible que nuestro sistema de relaciones exteriores, encarado por el presidente Peña, (...) se aproveche y que nuestro embajador se reuna con el presidente de Estados Unidos de Norteamérica, para llevar una información que es una falacia, una calumnia", insistió.

El mismo recordó que justamente hace un año, con un grupo de colegas parlamentarios han hecho un viaje a China Popular, la cual remarcó que fue públicamente informada, pero insistió con que “en ningún momento en nuestra visita a la ‘verdadera’ China se nos ha plantado un financiamiento político al sector al cual pertenecemos que es la oposición”.

Pese al reclamo por los dichos de Leite, Vaesken aprovechó para plantear su postura de que Paraguay debería de cambiar su relación histórica con Taiwán, y reconocer a China Popular con fines comerciales.

“Es una pena como se está encarando la política internacional”, pero luego acotó: “estoy seguro que más temprano que tarde nos vamos a abrir al mundo y vamos a tener políticas diplomáticas con la ‘verdadera’ China, que es China Continental”.