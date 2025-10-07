Video: estudiantes paraguayos tuvieron que “dar vuelta” sus albirrojas en estadio brasileño

Un grupo de estudiantes paraguayos del CCTFM vivió una experiencia no muy agradable durante su visita turística al estadio Allianz Parque del club Palmeiras, en Brasil, según denunció la profesora Rossana Servín, directora del mencionado centro.

La comitiva se encontraba en Brasil desde la semana pasada, participando en una serie de visitas técnicas como parte de su formación y para la jornada de cierre de actividades, decidieron realizar un recorrido por el estadio vistiendo con orgullo unas albirrojas, sin que se registre algún tipo de partido o situación similar en ese instante.

Sin embargo, lo que debía ser un momento memorable se convirtió en una situación incómoda, porque según su relato, el personal del estadio le indicó que no podían hacer recorrido alguno con las camisetas de la selección nacional, salvo que se las quiten o las den vuelta.

“Ayer nos tocó usar la remera Albirroja para las visitas, pero en el estadio nos obligaron a dar vuelta la camiseta si queríamos hacer el recorrido. Nos hicieron sentir súper mal; muchos de los estudiantes se quitaron la remera porque tenían otra abajo, otros, para no tener problemas, simplemente le dieron la vuelta”, lamentó la docente, aunque pese al amargo trago, destacó que los estudiantes “igual le pusieron buena onda”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Vídeo: El gol de Ramón Sosa en el agónico triunfo de Palmeiras