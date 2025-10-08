Hallan en EE.UU. el tesoro de una flota hundida en 1715: ¿cuál es su valor?

Mediante una operación de salvamento de naufragios históricos de la Flota del Tesoro de 1715, el grupo de exploradores anunció recientemente un hallazgo histórico en Vero Beach, Florida, Estados Unidos.

Más de 1.000 monedas de plata, conocidas como Reales, fueron recuperadas por el capitán Levin Shavers y la tripulación de Just Right, junto a cinco monedas de oro, llamadas Escudos, y otros raros artefactos de oro.

Las monedas, preservadas bajo siglos de arena y mar, forman parte de la vasta fortuna que transportaba la flota entre las riquezas del “Nuevo Mundo” de regreso a España cuando se produjo el desastre el 31 de julio de 1715.

Los historiadores estiman que se perdieron hasta 400 millones de dólares en oro, plata y joyas en la tormenta, lo que la convierte en una de las mayores tragedias marítimas -y tesoros- de América.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: El desgarrador relato del paraguayo que sobrevivió al naufragio en Chile

Valor del tesoro encontrado

Las monedas, conocidas como piezas de a ocho, fueron acuñadas en las colonias españolas de México, Perú y Bolivia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Muchas aún conservan fechas y marcas de ceca visibles, lo que las hace importantes tanto para historiadores como para coleccionistas.

Asimismo, el estado de las monedas sugiere que formaban parte de un solo cofre o cargamento que se hundió cuando el barco se partió en dos por la furia del huracán.

“Este descubrimiento no se trata solo del tesoro en sí, sino también de las historias que cuenta”, declaró Sal Guttuso, Director de Operaciones. Finalmente, las monedas recuperadas se someterán a un cuidadoso proceso de conservación antes de ser exhibidas al público y el valor estimado es en torno a US$ 1.000.000.

Lea más: Fallece a los 91 años el héroe civil del naufragio del Myriam Adela