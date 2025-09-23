Fallece a los 91 años el héroe civil del naufragio del Myriam Adela

El 10 de febrero de 1978, una repentina tormenta hundió el barco Myriam Adela en el río Paraguay antes de que llegara a su destino en el Puerto Kemmerich. El desastre dejó 113 víctimas fatales, convirtiéndose en la mayor tragedia acuática registrada en nuestro país.

En medio del caos, Eligio González Aponte, entonces un trabajador de una estancia cercana que esperaba recibir una encomienda, tomó su canoa y se lanzó a las aguas para socorrer a los sobrevivientes. Logró rescatar a unas 25 personas, en dos viajes, debido a la limitada capacidad de su bote.

Don Eligio, en entrevistas posteriores, relató que nunca dudó en actuar al escuchar los gritos de auxilio, aunque “no logré rescatar a ninguna criatura”, recordaba con tristeza.

Por su acto de valentía lo habían condecorado como héroe civil.

Los últimos días del héroe civil

Valentín Giménez González, su sobrino, confirmó que don Eligio falleció esta madrugada tras permanecer internado desde hacía casi dos semanas en el Hospital Regional de Concepción. Hace más de 10 años que había quedado ciego.

“Ya no comía, solo tomaba jugo. Se complicó todo en los últimos tiempos”, comentó a Concepción al Día.

La familia solicitó la colaboración de las autoridades y de la ciudadanía tanto para cubrir los gastos del velorio como para reparar su vivienda ubicada en el barrio San Antonio, que sufrió destrozos tras el fuerte temporal que azotó la ciudad la semana pasada.