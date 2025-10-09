La Policía alemana dispara a un hombre en el centro de Düsseldorf que iba armado

Berlín, 9 oct (EFE).- La Policía de Düsseldorf, en el oeste de Alemania, disparó este jueves en el centro de la ciudad a un hombre que, según testigos, estaba armado, confirmó un portavoz por teléfono a EFE.