ONU subraya que sus equipos están "movilizados al completo" para poder llevar ayuda a Gaza

Ginebra, 9 oct (EFE).- Los equipos de Naciones Unidas están "movilizados al completo" para que sus camiones puedan finalmente entrar en Gaza y llevar alimentos y otros bienes básicos, indicó el coordinador humanitario de la ONU, Tom Fletcher, al conocerse el acuerdo entre Israel y Hamás sobre el plan de paz para la Franja propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump.