Líder opositora venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025

El Premio Nobel de la Paz 2025 se otorga a “una valiente y comprometida defensora de la paz, a una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad”, dijo Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, en la lectura del fallo.

“Machado ha demostrado que las herramientas de la democracia son también las de la paz”, subrayó el comité, que agregó que la galardonada “encarna la esperanza de un futuro diferente, en el que se protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos y se escuchen sus voces”.

Como líder del movimiento democrático en Venezuela, Machado es “uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía civil en América Latina en tiempos recientes”, destacó el comité.

La premiada “ha sido una figura clave y unificadora en una oposición política que en su día estuvo profundamente dividida, una oposición que encontró un terreno común en la exigencia de elecciones libres y un gobierno representativo”, añade.