Trump no ganó el Nobel de la Paz y la Casa Blanca reaccionó

La Casa Blanca estimó que el comité del premio Nobel tomó una decisión que puso la política por encima de la paz al otorgar ese reconocimiento a la líder opositora venezolana en lugar del presidente Donald Trump.
El mandatario estadounidense había dicho en varias ocasiones que se merecía el galardón por su participación en procesos y concreciones de acuerdos de paz en distintas partes del mundo. Pero el premio no le fue otorgado esta vez.
El mandatario estadounidense expresó en los últimos días su deseo de ganar el premio Nobel de la Paz, en momentos que negociaba un acuerdo entre Israel y el movimiento palestino Hamás sobre Gaza. El acuerdo se firmó el jueves.
“El presidente Trump seguirá alcanzando acuerdos de paz, poniendo fin a guerras y salvando vidas” , escribió en X el director de comunicación de la Casa Blanca, Steven Cheung. “El comité del Nobel probó que pone la política por encima de la paz”.
