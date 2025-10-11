El Gobierno de EE.UU. despide a más de 1.000 empleados de los CDC

Nueva York, 11 oct (EFE).- Más de 1.000 empleados de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos recibieron avisos de despido el viernes por la noche, según informan este sábado medios locales.