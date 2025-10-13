Cese al fuego en Gaza: liberan a prisioneros palestinos, en simultáneo con los rehenes israelíes

Esta acción se da en el marco del canje previsto tras la liberación por parte de Hamás de los últimos 20 rehenes israelíes vivos cautivos en Gaza, constató un periodista de AFP.

La administración penitenciaria israelí había congregado el sábado a los detenidos palestinos que serán liberados en dos prisiones, entre ellas la de Ofer. Su liberación está prevista en el acuerdo de alto el fuego entre Hamás e Israel.

El cese al fuego, como parte de la primera fase del proceso para un acuerdo de paz en Gaza, fue alcanzado la semana pasada tras más de 20 horas de negociaciones en Egipto, con mediación de Catar y Turquía, para llevar adelante el plan propuesto por Estados Unidos.

Los primeros prisioneros palestinos liberados por Israel como parte del acuerdo de alto el fuego con Hamás en Gaza llegaron a la plaza de Ramala donde decenas de familiares y amigos les esperaban, reportó EFE.

En dicha plaza, frente al Palacio de Cultura de la capital de Cisjordania ocupada, se han vivido escenas de alegría ante la bajada de los expresos de los dos autobuses de la Cruz Roja que los transportaron desde la prisión israelí de Ofer, situada a unos pocos kilómetros de allí.

Los palestinos liberados portaban pañuelos palestinos y algunos aparecieron haciendo el signo de la victoria con las manos, antes de abrazar a sus seres queridos. Miembros de la Media Luna Roja les asistieron a su salida de los vehículos, según la agencia de noticias.

La salida de los autobuses de la cárcel se produjo coincidiendo con la noticia de que los últimos rehenes de Hamás cautivos en Gaza ya estaban en territorio israelí.