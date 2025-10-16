El presidente de Paraguay visitará Panamá y expondrá sobre el Mercosur y la integración

Ciudad de Panamá, 16 oct (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, cumplirá una visita oficial a Panamá el próximo 20 de octubre, en el marco de la cual hablará ante el Parlamento sobre el Mercosur y la integración latinoamericana, anunció este jueves el jefe del Estado panameño, José Raúl Mulino.