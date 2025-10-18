Bessent se reunirá en persona con el viceprimer ministro chino la próxima semana

"Esta tarde, el viceprimer ministro, He Lifeng, y yo compartimos conversaciones francas y detalladas sobre el comercio entre Estados Unidos y China. Nos encontraremos en persona la próxima semana para continuar nuestras discusiones", publicó Bessent en X.

Aunque el mensaje no especifica la fecha concreta ni dónde se llevará a cabo la reunión entre las delegaciones de los dos países, el secretario del Tesoro ya había adelantado que la semana que viene habrá un encuentro en Malasia para preparar la próxima cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, prevista a fines de octubre en Corea del Sur.

La llamada de esta tarde es el primer contacto directo entre Washington y Pekín desde que China anunció restricciones a sus tierras raras, algo que Estados Unidos consideró una "escalada" en su guerra comercial.

Trump anunció la semana pasada que a partir del 1 de noviembre incrementaría de forma "masiva" los gravámenes que ya pesan sobre China, en represalia a lo que considera una conducta "hostil" de Pekín tras el anuncio de controles a la exportación de tierras raras y requisitos de licencias a cualquier producto que contenga partes de estos materiales.

Esto podría elevar a un 157 % los gravámenes sobre las importaciones chinas.

Esta represalia marca el mayor desencuentro con Pekín desde que ambas potencias acordaran una tregua arancelaria para negociar una rebaja de los aranceles, que Washington elevó a 145 % durante la guerra comercial impulsada por el presidente estadounidense tras su regreso a la Casa Blanca.