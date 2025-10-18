El partido gobernante de Japón, a punto de firmar un nuevo acuerdo de coalición

Tokio, 19 oct (EFE).- El gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) de Japón se encuentra en la fase final de las negociaciones con el opositor Partido de la Innovación de Japón (Ishin) para formar una coalición de gobierno, lo que dejaría a la líder del PLD, Sanae Takaichi, a solo dos escaños de la victoria en las elecciones parlamentarias del martes para elegir un nuevo primer ministro.