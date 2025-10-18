Imagine Dragons conquista Bogotá con una noche de fuego, lluvia y euforia

Sin teloneros ni preludios, la banda de Las Vegas tomó el escenario directamente con 'Fire in These Hills', el tema que abre su más reciente disco, y desató la primera ovación de una noche que fue creciendo en intensidad.

"Me llamo Danielito, me gusta cantar, canto, me gusta bailar, mi español es muy poquito...los he echado de menos", dijo entre risas el vocalista Dan Reynolds, ganándose al público chapurreando en español desde el primer momento.

El recinto, recién inaugurado, vibró con 'Thunder' y 'Whatever It Takes', mientras las luces y las pantallas gigantes transformaban el escenario en una tormenta eléctrica.

Sin camisa y con el frío de Bogotá, Reynolds pidió al público dejar atrás las preocupaciones cotidianas: "Esta noche quiero que olviden el trabajo, la escuela, todo lo que los estrese. Déjenlo en la puerta. Esta noche es para que estén vivos y libres".

La velada avanzó entre himnos como 'I Bet My Life', 'Bad Liar', 'On Top of the World' y 'Everybody's Coming for You', todos coreados por un público que no dejó de saltar.

Antes de interpretar 'Wild Love', Reynolds compartió una de las confesiones más personales de la noche: "Este mes ha sido uno de los peores de mi vida y este es el primer show de nuestra gira en Suramérica, pero tengo que decir que me han robado el corazón. Lloro y todo. Esto es por lo que la música es tan importante, porque nos cura. No importa el idioma, todos hablamos el idioma del amor. ¡Los amamos, gracias!”.

Sus palabras provocaron un silencio cargado de emoción, roto por un aplauso prolongado que unió a todo el recinto.

El cierre llegó en el momento más cinematográfico de la noche. Justo cuando empezó a llover con fuerza, Imagine Dragons lanzó los primeros acordes de 'Believer'. Reynolds, empapado y sonriente, saltó al borde del escenario mientras miles de voces coreaban el estribillo bajo la tormenta.

Dos años después de su última visita con el 'Mercury World Tour', Imagine Dragons regresó a Bogotá con un show más maduro, emocional y visualmente imponente, confirmando su estatus como una de las bandas más queridas del pop rock contemporáneo.

Su paso por Colombia marca el inicio de una gira regional que continuará por Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires, Belo Horizonte, Brasilia y Sao Paulo.