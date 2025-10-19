Paraguayo integra la Junta Directiva de la Sociedad Interamericana de Prensa

El abogado César Coll, asesor jurídico del diario ABC Color, fue elegido como miembro de la Junta de Directores de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) para el período 2025-2028, durante la 81ª Asamblea General del organismo, que se desarrolla en Punta Cana, República Dominicana, con la participación de más de 200 miembros de la organización.

En total, fueron seleccionados 20 nuevos directores, quienes integrarán el órgano encargado de supervisar los asuntos institucionales y estratégicos de la SIP entre cada asamblea general.

Importancia de la Junta de Directores

La Junta de Directores es el principal órgano de gobierno de la entidad, responsable de adoptar políticas, resoluciones y decisiones clave para el funcionamiento de la organización, incluyendo la defensa de la libertad de prensa y la aprobación de normas internas.

La SIP, con sede en Miami, está integrada por medios y profesionales de la comunicación de todo el continente americano. Su Junta cuenta con 60 miembros, renovándose un tercio de sus integrantes cada año, por períodos de tres años.

Con esta designación, Paraguay vuelve a tener representación activa en uno de los espacios más influyentes del periodismo interamericano, reafirmando su compromiso con los principios de libertad de expresión y ética periodística.