Triple crimen en Argentina: madre de víctima criticó que juzguen a las madres y no a los asesinos

Paula Fabero (38), madre de Brenda Del Castillo (20), una de las tres jóvenes asesinadas en Florencio Varela, Argentina, enfrentó el primer Día de la Madre sin su hija y exigió justicia sin ser juzgada como madre.

Paula recordó con dolor aquellas tardes en el sillón mirando la película Búsqueda Implacable junto a Brenda. Siempre les decía a sus hijos que, si algo les pasaba, ella iba a buscarlos. Nunca imaginó vivir esa pesadilla. Brenda fue asesinada junto a Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15). “Sé que mi hija se defendió porque tenía un carácter fuerte. Pido justicia, que paguen por lo que le hicieron”, expresó antes de la misa en La Tablada.

En Argentina, hoy se celebra el Día de la Madre y es la primera vez que ella la pasará sin Brenda. Aunque no le gustaba hablar en público, sintió que las madres de las víctimas eran juzgadas injustamente, mientras nadie señalaba a los asesinos.

“”Siento que todo el tiempo se juzga a las madres y, ¿quién pregunta por los padres de estos asesinos? No le preguntan a estos padres qué le enseñaron porque acá supuestamente nosotros le enseñamos a prostituirse… A ver, los padres, ¿les enseñaron a matar? ¿Les enseñaron a vender droga?”, cuestionó.

“Yo trabajé toda mi vida, no tenía que dar explicaciones”

Paula trabaja como cajera en una carnicería y mantiene sola a sus otros tres hijos y a su nieto. Todos los días sale de su casa para ir a la carnicería, desde las 8 hasta las 13.30 y luego continúa por la tarde, de 17.30 hasta las 21.15. Tiene muy presente la clase de madre que fue y el esfuerzo que hizo para comprar su casa.

“Estoy todo el día para que a mis hijos no les falte nada. Yo trabajo, tengo mi casa. Ella no tenía necesidad. Capaz que Brenda sentía que era mucha carga para mí. No sé ni siquiera qué pensar. Pero, ¿explicarle a quién? Al juez y al abogado, saben donde vivo y tienen mi teléfono”, afirmaba.

Paula señaló que siempre quiso lo mejor para su hija y luchó para conseguirlo. Aunque vive en un barrio de La Tablada, sus hijos, incluida Brenda, fueron desde chiquitos a un colegio de Aldo Bonzi. “Decidí hacer el esfuerzo de llevarlos hasta allá”, relató.

En el velorio de Brenda estuvieron maestras, directoras y vecinos que la habían conocido desde hacía años. Pero pese al acompañamiento de su comunidad, la dolida madre señaló que no encuentra consuelo y, al llegar la noche, el silencio se vuelve insoportable.

“No la traje al mundo y no la crié para esto, es lo que más me duele. Hoy cuando fui al cementerio... yo no puedo tener a mi hija ahí, es una pesadilla. Me pasa a la noche que me acuesto y me agarra desesperación a las 3 o 4 de la mañana y quiero salir a correr, a gritar. Estoy destruida, por eso tampoco salgo a hablar", revela.

Culpa, dolor y discusiones antes del crimen

Paula reconoció que en los últimos meses discutía mucho con Brenda. “Mi hija hacía tres meses que estaba en eso (la prostitución) y yo me enteré un mes y medio antes. Me peleé, le dije de todo. Siempre tuve peleas con ella porque yo soy más...”, dice y completa la frase con la seña de mano dura.

Agregó que sabe que su hija no era una “carmelita descalza”, pero con frecuencia ella intentaba que deje esa actividad y se quede en casa.

La causa judicial y el reclamo de justicia

Desde que ocurrió el crimen, Paula se refugió en su familia y dejó que su abogado, Fernando Burlando, manejara la causa. “No hablo con nadie, maneja todo Burlando. Cuando tuve que ir a declarar, declaré. Eso fue todo. Pasa que ni siquiera tengo mucho que decir, escucho todo el tiempo 'que (Matías) Osorio esto’y digo, ¿quiénes son? No te puedo responder de dólares o de esa gente porque no los conozco”, aseguró.

Durante el reclamo de justicia realizado en La Tablada, apareció una bandera que decía: “Gobierno, jueces, narcos, todos cómplices”. Paula tenía otra visión: “Me pasa queno le puedo estar echando la culpa a todos. No sé si estoy de acuerdo (por la bandera), pero para mí si está Milei, Cristina, quien esté, yo tengo que trabajar igual. Quien esté, si tenía que pasar, iba a pasar igual. La droga está hace años, esto no es de ahora. Me mataron a mi hija”, dijo con bronca.

“Mi vida se fue con ella”

Entre el dolor y la ausencia, Paula dijo que solo la justicia le da fuerzas para seguir.

“Siento que puedo llegar al final porque estoy limpia.Siento que mi hija vale, no la traje al mundo para esto, le di todo. Obvio que (pienso lo mismo) para las tres chicas que pasaron por lo mismo.Como mamá me sacaron todo. Mi vida se fue con mi hija”, reflexionó.

