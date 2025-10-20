Video: sacan a cuidacoches paraguayo de las calles de Argentina

Guillermo Montenegro es el intendente del municipio argentino General Pueyrredón y vía sus redes sociales, compartió un video sobre una intervención de las autoridades locales por el caso de un “trapito”.

Ese es el término con el que se les conoce a los cuidacoches en el vecino país y según consta en el material, este “trapito” dice ser paraguayo con un Documento Nacional de Identidad (DNI) en trámite.

Asimismo, se refiere al agente interviniente como “papito” y esto motiva que el uniformado le exija respeto. “Venimos acá justamente por denuncias de gente que está cansada de perfiles como el suyo. La actividad que usted está realizando no se puede realizar en la vía pública”, contestó.

“No tiene lugar”

En la publicación del intendente en su cuenta oficial de X, Montenegro aseguró que “un trapito paraguayo que dice tener en trámite el DNI argentino hace 22 años a través de una orga y que se refiere a la autoridad como papito, no tiene lugar en nuestra Mar del Plata”.

