Cuidacoches: realizan operativo “despeje” en el microcentro de Asunción

Cinco personas fueron detenidas por la Policía Nacional, esta mañana, por no contar con identificación. Fue durante el operativo “despeje” realizado en Asunción. Vecinos denuncian la presencia de cuidacoches, entre otras cuestiones.

Ariel Andino, titular de la Policía Municipal de Vigilancia explicó que el operativo de “despeje” de cuidacoches inició en la zona de la Catedral, donde cinco personas no quisieron identificarse, por lo que fueron demorados por la Policía Nacional, que se encargará de ver sus antecedentes y en caso de que no tengan, serán liberados.

Otra denuncia los llevó a la zona de la Escalinata, sobre la calle Antequera, donde manifestaron daños a vehículos, como rotura de vidrios.

También asegura que en la mencionada zona se privatiza el estacionamiento en la calle y que está a cargo de un cuidacoches.

“Liberamos todo el espacio y buscamos desalentar esta actividad irregular, porque no es un trabajo el privatizar un espacio público”, manifestó.

Agregó que los cuidacoches suelen tener conductas violentas, por lo que muchos acceden a su chantaje.

“Está prohibido privatizar los espacios públicos, hay ordenanzas que lo condicionan, es un lugar gratuito para estacionar y no se debe privatizar para sacar rédito propio”, enfatizó.

¿Dónde denunciar?

WhatsApp 0986 128-777.

Sistema de Emergencias 911.

Finalmente, Andino dijo que los controles seguirán y serán aleatorios, además de acudir a los llamados de la ciudadanía.