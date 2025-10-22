El Ejecutivo español declara Lugar de Memoria Democrática la sede del Gobierno de Madrid

Este lugar desempeñó un "papel central en la represión política y social durante varias etapas de la historia contemporánea de España, especialmente durante la dictadura", señala el Boletín Oficial del Estado (BOE), el diario oficial, que publica este miércoles la orden.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Angel Víctor Torres, en una declaración remitida a los medios, considera una "magnífica noticia" la declaración de este edificio como Lugar de Memoria Democrática, porque en él, recalca, "hubo torturas y personas que perdieron la vida por defender el regreso de la democracia".

Por ello, el ministro asegura que "todos los demócratas" deberían "alegrarse" de esta declaración, "para que nunca más se repitan estos actos ignominiosos".

El BOE señala que, tras la Guerra Civil, la Dirección General de Seguridad "asumió un papel fundamental en la vigilancia, control y represión de republicanos, socialistas, anarquistas, comunistas, liberales y cualquier persona sospechosa de tener simpatías por las ideas contrarias al régimen".

Para esta declaración, el gobierno se ampara, según el texto del BOE, en los "numerosos testimonios" de personas que sobrevivieron a los interrogatorios, los cuales coinciden en señalar la "extrema brutalidad" con la que se ejecutaban estas prácticas, en lo que fue un "símbolo de las violaciones de los derechos humanos durante el franquismo".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, la conservadora Isabel Díaz Ayuso (PP), dijo en numerosas ocasiones que la declaración de la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria sería una "aberración histórica" porque equivaldría a reducir el edificio "al franquismo", etapa en la que funcionó como Dirección General de Seguridad.

En un informe, encargado por el Ministerio de Política Territorial, hecho público el pasado 1 de octubre, la Real Academia de la Historia (RAH) asocia la Real Casa de Correos "ante todo" a la época de la Ilustración "cualesquiera que hayan sido sus funciones" posteriores a la construcción del edificio, encargada por el rey Carlos III, en el siglo XVIII.

El Ministerio de Política Territorial informa, además, de que el BOE publicará en los próximos días las declaraciones como Lugar de Memoria Democrática de la tapia de fusilamiento del Cementerio del Este de Madrid, conocido como cementerio de La Almudena, donde "se calcula que entre abril de 1939 y febrero de 1944 fueron asesinadas 2.936 personas de numerosas localidades españolas".

Y también la Prisión Provincial de Hombres de Madrid, popularmente denominada como la Cárcel de Carabanchel, levantada entre 1940 y 1944 y convertida en "uno de los emblemas represivos de la dictadura", según el Ministerio.