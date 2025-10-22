Renuncia el canciller de Milei, un anticipo de los cambios que proyecta el libertario

La renuncia fue elevada anoche con fecha del lunes próximo, cuando se espera que el presidente Milei haga cambios de gabinete tras el resultado de los comicios.

Gerardo Werthein había asumido cuando en octubre de 2024 su antecesora, Diana Mondino, fue removida luego de votar a favor del levantamiento del bloqueo de Estados Unidos a Cuba en las Naciones Unidas, una posición histórica de Argentina.

En las últimas semanas, el canciller fue cuestionado en redes sociales de parte de seguidores de Milei por la fallida bilateral del 14 de octubre entre el presidente argentino y su par de Estados Unidos, Donald Trump.

Confusas declaraciones

La reunión fue reducida a un saludo y un almuerzo en la Casa Blanca con declaraciones confusas sobre el apoyo financiero de Estados Unidos, que Trump condicionó a un triunfo del partido de Milei el domingo próximo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El canciller esperaba un respaldo presidencial frente a las críticas, pero esto no se produjo, detallaron fuentes anónimas a la prensa local. Fuentes del gobierno y la Cancillería no respondieron las solicitudes de comentarios de AFP.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Todo por los dólares: desenfreno por la divisa estadounidense en Argentina

El anuncio de la dimisión se da en un contexto de crisis financiera con una corrida cambiaria que no cesa pese al multimillonario apoyo del gobierno de Trump a su aliado Milei.

Durante su año al frente de la cancillería ejecutó una política de alineamiento con Estados Unidos e Israel, a los Previo a ocupar la cancillería, Werthein fue el embajador argentino en Estados Unidos.