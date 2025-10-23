Lula: “voy a disputar un cuarto mandato en Brasil”

“Voy a disputar un cuarto mandato en Brasil”, afirmó el mandatario Luiz Inacio Lula da Silva, que cumplirá 80 años el próximo lunes, en el inicio de una gira para fortalecer lazos con el sudeste asiático.
Da Silva cerró hoy acuerdos bilaterales con Indonesia y defendió el “libre comercio” en el inicio de una gira para fortalecer lazos con el sudeste asiático, también castigado por los aranceles de Estados Unidos.
En Indonesia, el cuarto país más poblado del mundo y nuevo socio de los BRICS, el mandatario izquierdista comenzó su visita a una región que destacó como el quinto socio comercial de Brasil.
Cumbre ASEAN
El viaje lo llevará también a Malasia para participar en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que comienza el domingo y en la que podría encontrarse con Donald Trump.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lea más: La inflación en Brasil se acelera
En Yakarta, Lula fue recibido en el palacio presidencial por una banda de música y los himnos nacionales, antes de mantener conversaciones con su homólogo, Prabowo Subianto.
Ambos fueron testigos de la firma de acuerdos sobre petróleo, gas, electricidad, tecnología, minería y agricultura.