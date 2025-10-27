Cierre del Gobierno de EEUU pone en riesgo programa de ayuda alimentaria para 42 millones

"Estamos al borde de un precipicio de hambre como nunca antes", dijo en un comunicado la directora de la asociación, Anne Filipic.

Agregó que por primera vez en la historia de SNAP, "casi 42 millones de estadounidenses, incluyendo casi 16 millones de niños, están a punto de perder sus beneficios alimentarios, si no se emiten los beneficios de SNAP de noviembre".

"Esto sería un lapso sin precedentes en la ayuda alimentaria, especialmente urgente dado al aumento del costo de los alimentos", agregó la directora.

El Departamento de Agricultura (USDA, en inglés) anunció este lunes que interrumpiría los beneficios del programa SNAP en noviembre de mantenerse el cierre del Gobierno, que permanece paralizado desde el pasado 1 de octubre.

Pero Filipic insistió en que existe un fondo de contingencia de entre 5.000 y 6.000 millones de dólares (unos 4.293 a 5.151 millones de euros) "precisamente para momentos de emergencia como este" que evitaría que los beneficiarios de SNAP salgan perjudicados.

"El USDA debe actuar de inmediato para liberar esos fondos y transferir los fondos disponibles a SNAP", sostuvo la directora.

De lo contrario, advirtió de que un retraso o interrupción "será devastador para los beneficiarios, causará estragos en las economías locales y creará confusión y caos innecesarios para los minoristas de SNAP y las agencias estatales".

Filipic también llamó a los políticos a encontrar una solución para reabrir el Gobierno, recordando que los niños "no pueden esperar un día más".