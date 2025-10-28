Operativo antinarco en favelas de Río deja unos 20 muertos, entre ellos policías

Al menos 18 presuntos criminales y varios policías murieron este martes durante “la mayor operación en la historia de Río de Janeiro” contra el narcotráfico, informó el gobernador de ese estado, Claudio Castro.

“Hay 56 criminales arrestados hasta el momento y 18 criminales neutralizados”.

“Lamentablemente, las muertes también han afectado a nuestros policías. Hay policías fallecidos”, dijo Castro, según el reporte AFP.

Tiroteos

La operación en los complejos de Penha y de Alemão, dos grupos de favelas, desembocó en sendos tiroteos y en el levantamiento de barricadas, y cuatro sospechosos resultaron muertos durante las acciones, según medios locales.

Asimismo, los agentes detuvieron, hasta ahora, a 17 supuestos integrantes de la banda y requisaron varios fusiles y radios, de acuerdo con un comunicado del Gobierno regional.

Las autoridades informaron que la operación, en la que participaron 2.500 policías además de dos helicópteros y una treintena de vehículos blindados, es el resultado de más de un año de investigación por parte de agentes especializados en el combate al narcotráfico.

Drones contra agentes

El gobernador de Río de Janeiro divulgó en redes sociales videos que muestran supuestas bombas lanzadas por medio de drones contra los agentes, según EFE.

“Es el tamaño del desafío al que nos enfrentamos; ya no es crimen común, es narcoterrorismo”, afirmó, antes de pedir a la población de los barrios afectados que permanezcan dentro de sus casas mientras se desarrolla la operación.

El Comando Vermelho, que tiene su principal base en la zonas marginalizadas de Río de Janeiro, se ha expandido recientemente a otras partes de Brasil, como regiones de la Amazonía próximas a las fronteras con Colombia y Perú.

De acuerdo al primer balance, hasta ahora la operación ha dejado, además de una veintena de muertos, un total de 56 personas detenidas y, además, ha sido incautada medio centenar de armas de fuego, entre los que había 31 fusiles de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.