Trump confía en un acuerdo con Xi Jinping porque es mejor que "estar peleados"

El líder estadounidense dio estas declaraciones durante un discurso ante empresarios en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en la ciudad de Gyeongju, en Corea del Sur, el día antes de reunirse en ese país con Xi.

"El presidente Xi de China viene mañana aquí, y espero que lleguemos a un acuerdo. Creo que lo lograremos. Pienso que será un buen acuerdo para ambos, y eso realmente sería un gran resultado. Eso es mejor que estar peleados y pasar por todo tipo de problemas sin razón", expresó el mandatario.

"Creo que será un gran acuerdo para los dos. Así que me reuniré con él mañana. Mucha gente está interesada, también tienen interés en lo que estamos haciendo, pero sobre todo en eso. El mundo entero está observando", agregó.

Trump llegó este miércoles a Corea del Sur, la última escala de su gira asiática tras visitar Malasia y Japón. Este jueves se reunirá con Xi en el primer encuentro entre ambos desde que el republicano retomó el poder en enero pasado.

Ambos se verán pocos días después de que representantes comerciales de las dos potencias llegaran, en Kuala Lumpur (Malasia), a un "acuerdo preliminar" para aliviar sus disputas comerciales.

La tensión entre las dos mayores economías del mundo se habían disparado semanas antes, cuando Chino impuso nuevos controles de exportación a las tierras raras, que son clave para el sector tecnológico y Trump amenazó con aranceles del 100 % para el gigante asiático.

En declaraciones a la prensa a bordo del Air Force One, Trump se mostró abierto a rebajar los aranceles a China para facilitar la cooperación en el combate al tráfico de fentanilo, uno de los temas principales de la reunión.

Trump y Xi podrían sellar además un acuerdo definitivo que garantice el futuro de TikTok en Estados Unidos, ya que la legislación del país norteamericano obliga a la aplicación a desvincularse de su matriz china, ByteDance, para continuar operando, al considerar esos vínculos una amenaza a la seguridad nacional.

En declaraciones a la prensa, Trump sugirió que no abordarán la cuestión de Taiwán, isla autogobernada que Pekín considera una provincia rebelde.