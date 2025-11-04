El republicano Sliwa dice ser la mejor opción para la seguridad de Nueva York

Sliwa, que ya votó de forma anticipada el pasado 25 de octubre, acompañó este martes por la mañana a su esposa a votar y se reivindicó como "la única opción para encerrar a los criminales".

"Creo que incluso mis adversarios entenderían que no pueden comparar su experiencia en el metro con la mía, que lo recorro a diario, donde los Guardian Angels han patrullado durante más de 46 años", dijo también hoy desde una estación de metro en Coney Island, recoge la cadena CBS.

Sliwa criticó también a los republicanos que opinan que no tiene ninguna opción de ganar las elecciones, al asegurar que "es un partido de principios y parece que lo han olvidado".

Por su parte, el candidato del Partido Demócrata, Zohran Mamdani, votó a primera hora en un centro electoral habilitado en la escuela secundaria Frank Sinatra School of Arts del barrio Astoria, en Queens.

Antes también lo había hecho el independiente Andrew Cuomo, que votó en Manhattan y calificó esta elección como "la más importante de mi vida", dando a entender que decidiría el futuro de la ciudad y del Partido Demócrata, recoge The New York Times.

El republicano Sliwa, el demócrata Mamdani y el independiente Cuomo -exgobernador del estado de Nueva York- compiten en unos comicios sobre los que ha opinado hasta el presidente estadounidense, Donald Trump, al calificar a Mamdani de "comunista" e incluso pedir el voto por Cuomo.

Según los sondeos más recientes, Mamdani sigue liderando la intención del voto con un 46,1 % y aventaja en 14,1 puntos a Cuomo, con una intención de voto del 31,8 %. Sliwa se queda con el 16,3 %.

Mientras, una nueva encuesta de Atlas Intel también coloca al demócrata con ventaja pero con menos puntos sobre Cuomo, del 43,9 % frente al 39,4 %, y Sliwa, que aspira al cargo por segunda ocasión consecutiva, acumula el 15,5%, señaló en la víspera la cadena CBS.