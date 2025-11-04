Mohamed VI instituye el Día de la Unidad en la fecha del apoyo de la ONU en el Sáhara

El Gabinete Real de Marruecos anunció este martes, en un comunicado, que la creación de esta nueva fiesta nacional responde al "cambio histórico" que atraviesa el conflicto en el Sáhara Occidental y a las "evoluciones decisivas" adoptadas en la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada el pasado viernes.

En esta jornada, el monarca concederá su indulto real, en una ceremonia que simbolizará la "unidad nacional y territorial" del Reino, añade la nota.

Según explicó a EFE el director del Instituto Real de Investigación en Historia, Rahal Boubrik, se trata del primer día nacional establecido por Marruecos desde 1979.

"Es una fiesta para celebrar la unidad nacional y territorial indivisible, que también representa la unidad en el destino compartido entre todos los componentes y fuentes de la identidad marroquí", añadió.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El comunicado del Gabinete real señala además que, a partir de ahora, el monarca pronunciará discursos en solo dos ocasiones oficiales al año: el Día del Trono, celebrado el 30 de julio, y la apertura del año legislativo, el segundo viernes de octubre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

No obstante, el rey se reserva la posibilidad de dirigirse al pueblo "en cualquier momento y en cualquier ocasión que considere oportunos".

La nota añade que las celebraciones previstas el próximo día 6 de este mes por el 50 aniversario de la Marcha Verde, que festeja la salida en 1975 de España del Sáhara Occidental, se mantendrán, aunque sin discurso real con motivo de esa efeméride.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas renovó el pasado viernes el mandado de la misión de la ONU en el Sáhara Occidental (MINURSO) durante un año, tomando como base la propuesta de autonomía, que Marruecos presentó en 2007, con vistas a lograr una solución "justa, duradera y mutuamente aceptable".

Ese mismo día, el rey Mohamed VI dijo en un discurso excepcional que la resolución del Consejo de Seguridad marca "un antes y un después" y supone un "momento crucial" en el conflicto sobre la ex colonia española.

"Estamos viviendo un momento crucial y un punto de inflexión decisivo en la historia del Marruecos moderno: a partir de ahora, habrá un antes y un después del 31 de octubre de 2025", dijo el monarca. Al mismo tiempo, indicó que se procederá a "actualizar y detallar" la iniciativa marroquí de autonomía en el Sáhara.