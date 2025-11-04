Telefónica anuncia su salida de México, Chile y Venezuela en su nuevo plan estratégico

"Vamos a salir de Hispanoamérica", afirmó Murtra en una rueda de prensa en la que presentó el plan estratégico 2026-2029, el mismo día en que la compañía difundió sus resultados hasta septiembre y protagonizó su peor caída en el Ibex 35, principal indicador del parqué español, en los últimos cinco años.

La salida de su unidad de Hispanoamérica implica abandonar México, Chile y Venezuela, los únicos países donde aún está presente, además de Colombia, donde el acuerdo de venta está sujeto a ciertas condiciones de cierre.

Murtra no precisó el horizonte en el que saldrá de estos tres países latinoamericanos con el fin de que no interfiera en la negociación con posibles compradores.

Justificó que la salida de Venezuela solo es una decisión estratégica de Telefónica, que ya viene del plan de 2019, que fue ratificada con el actual, sin que hayan entrado en cuestiones políticas.

"No somos un actor político ni damos opiniones políticas", zanjó.

En el nuevo plan estratégico Telefónica seguirá apostando por sus cuatro mercados principales: spaña, Reino Unido, Alemania y Brasil.

Telefónica disminuyó sus ingresos en su unidad de Hispam (Chile, Colombia, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela) hasta los 3.152 millones de euros, un 11,3 % menos que los nueve primeros meses de 2024, según los datos publicados hoy.

En total, la compañía perdió 1.080 millones de euros hasta septiembre, frente a los 954 millones que ganó en los nueve primeros meses de 2024, por el impacto de las desinversiones acometidas en Latinoamérica.

Telefónica presentó sus cuentas en un periodo que está marcado por las ventas de sus activos en Argentina y Perú en el primer semestre del año y por el cierre de los de Uruguay y Ecuador, el 7 y 30 de octubre respectivamente.