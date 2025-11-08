El papa pide a las instituciones crear "oportunidades de empleo válidas" para los jóvenes

"Espero un compromiso colectivo, por parte de las instituciones y de la sociedad civil, para crear oportunidades de empleo válidas que ofrezcan estabilidad y dignidad, asegurando sobre todo a los jóvenes la posibilidad de realizar sus sueños y contribuir al bien común", dijo el pontífice durante su saludo a los fieles italianos reunidos en el Vaticano.

"Queridos amigos, el trabajo debe ser una fuente de esperanza y de vida, que permita expresar la creatividad del individuo y su capacidad de hacer el bien", añadió León XIV ante miles de fieles reunidos en la plaza.

Antes de la audiencia, el pontífice estadounidense y con nacionalidad peruana recorrió la plaza en el papamóvil, deteniéndose a saludar a niños y a los fieles.

El Jubileo del Mundo del Trabajo coincide con la conmoción en Italia por la muerte, el pasado lunes, de un trabajador atrapado durante once horas bajo los escombros tras el derrumbe parcial de una torre medieval en el centro de Roma, un suceso que ha reavivado el debate sobre la seguridad laboral, una constante en las demandas sindicales.

La celebración, que reunió a cerca de 10.000 peregrinos, había sido originalmente programada del 1 al 4 de mayo de 2025, pero fue suspendida por el fallecimiento del papa Francisco.