El Vaticano estrena 'Leo from Chicago', un documental sobre los orígenes del papa en EE.UU

El segundo documental del papa, que sigue a 'León de Perú', estrenado el pasado junio, indaga en sus raíces a partir de su infancia en Dolton, en Chicago, donde creció con sus padres y hermanos en una pequeña casa con una habitación, un baño, una cocina, una sala de estar y un comedor, tal y como revela su hermano Louis.

La cinta, de 52 minutos de duración, reconstruye el itinerario vital de Robert Francis Prevost en Estados Unidos a través de los recuerdos de familiares, compañeros de estudios, profesores y amigos de toda la vida.

En el documental se incluyen también fotografías inéditas del pontífice en su niñez y juventud, junto a sus padres y hermanos, así como imágenes con sus amigos de la infancia y de su juventud, que cuentan su evolución personal y espiritual hasta llegar a convertirse en papa.

Sus hermanos recuerdan que desde su nacimiento "él fue especial". Crecieron en un hogar católico, su madre asistía a misa cada mañana antes de prepararles para la escuela y la fe estaba presente en casa, lo que le llevó a seguir ese mismo camino.

"Creo que una de las religiosas un año le dijo algo así en la escuela: 'Robert Francis, tú podrías ser papa un día'", recuerda Louis.

También se destacan aspectos del pontífice como su afición por conducir, su carácter estudioso, relajado y humilde y su gran sentido del humor.

La pieza audiovisual, disponible en español, italiano e inglés, muestra imágenes de la casa donde creció, así como de los lugares que han marcado su trayectoria.

Incluye además historias y anécdotas, como su gusto por la gastronomía y la pizza de Chicago, especialmente la de pepperoni.

La cinta, realizada por los periodistas Deborah Castellano-Lubov, Salvatore Cernuzio y Felipe Herrera-Espaliat, con el montaje de Jaime Vizcaíno Haro, está producido por la Dirección Editorial del Dicasterio para la Comunicación en colaboración con la Arquidiócesis de Chicago y el Apostolado El Sembrador Nueva Evangelización (ESNE).

'Leo from Chicago' se proyectará en los próximos días en varias ciudades italianas, en concreto en Vicenza y Cremona (21 de noviembre), Trento (25 de noviembre), Verona (1 de diciembre), Génova (5 de diciembre) y Cagliari (15 de diciembre), informaron medios vaticanos.