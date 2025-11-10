Paraguayo sospechoso de descuartizar a su compañero de piso en Barcelona es acusado de otro crimen

La policía de la Generalitat de Cataluña investiga a un joven paraguayo de 24 años que fue detenido por la sospecha de que habría asesinado y descuartizado a su compañero de piso en Barcelona.

El joven fue detenido en Villanueva y Geltrú, luego del hallazgo de un cadáver descuartizado el 20 de septiembre, dentro de una maleta abandonada en la plaza del Anxaneta, por un funcionario de limpieza.

El joven paraguayo fue arrestado el mismo día. Días después se dio a conocer que la víctima y el presunto asesino eran compañeros de piso, aunque solo desde unos pocos días atrás.

La detención fue posible gracias a la identificación del domicilio de la víctima, que se relacionó a un aviso que la policía había recibido por parte de los vecinos por los ruidos que habían oído del interior del piso. En la vivienda se encontraron algunos de los trozos del cuerpo que faltaban en la maleta.

El juzgado de guardia de Villanueva y Geltrú, Barcelona, decretó su prisión preventiva sin fianza. El joven ya cuenta con antecedentes por un delito violento de lesiones graves en Sabadell.

Paraguayo sospechoso de otro crimen

El otro crimen por el que también el mismo joven es sospechoso, ocurrió el 11 de septiembre, cuando un vecino alertó del hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre de unos 50 años en los jardines de Francesc Macià, en la capital de la comarca del Garraf.

Este sería el primer crimen que habría cometido el sospechoso, de confirmarse su autoría.

La investigación continúa abierta y bajo secreto de sumario para tratar de averiguar las circunstancias de la muerte y la identidad de la víctima, aunque se dieron a conocer algunos detalles, como que se trataría de un hombre de 50 años, de origen de Europa del Este y que llevaba varios años viviendo en la calle.

Según los medios que cubren el caso, el cuerpo presentaba signos de violencia compatibles con heridas de arma blanca y podría haber sido agredido sexualmente antes de morir.

Los agentes de la División de Investigación Criminal (DIC) trabajan con la hipótesis de que ambos homicidios fueron perpetrados por la misma persona, según señalan medios locales.

El sospechoso, que se encuentra en prisión preventiva por el segundo crimen, todavía no ha sido detenido formalmente como autor del primero, hecho que ocurriría dentro del centro penitenciario de confirmarse su autoría.