Colapsó el Puente Hongqi en Sichuan tras deslizamiento de tierra

El colapso se produjo cuando el deslizamiento de tierra debilitó la estructura, provocando la pérdida de soporte en uno de los tramos superiores. Rápidamente, imágenes dramáticas del desplome del puente sobre el río circularon en redes sociales.

La región de Barkam es conocida por su susceptibilidad a movimientos geológicos, lo que subraya el riesgo al que se enfrentaba el enlace vial.

Alerta previa y medidas de emergencia

Afortunadamente, las autoridades actuaron de manera preventiva. Un día antes del colapso, funcionarios inspeccionaron el sitio tras detectar:

Deformaciones en las pendientes adyacentes al puente.

Desplazamientos de tierra y grietas en laderas y caminos cercanos.

Ante estas señales de peligro inminente, la policía de Barkam cerró la ruta de inmediato e implementó un protocolo de emergencia. La rápida intervención de equipos de seguridad y transporte fue clave para gestionar la situación y minimizar riesgos.

Ausencia de víctimas y consecuencias

Gracias a la oportuna clausura de la vía, los medios locales sugieren que no se registraron víctimas ni heridos como resultado directo del colapso, una noticia destacada dada la magnitud de la falla estructural.

Investigación en curso

El hecho de que una obra tan reciente, terminada a principios de año por la contratista Sichuan Road & Bridge Group, haya colapsado tan pronto, ha generado gran preocupación. Esto ha motivado la apertura de una investigación oficial para:

Esclarecer las condiciones de construcción y mantenimiento .

Evaluar la estabilidad geológica del terreno.

La interrupción de la Carretera Nacional 317 representa un impacto significativo en la conectividad regional, y aún no se ha comunicado una fecha para su reapertura.

El incidente subraya la necesidad crítica de reforzar la supervisión técnica y el monitoreo de riesgos geológicos en proyectos de infraestructura ubicados en zonas montañosas y vulnerables.