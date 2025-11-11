La población española llega al máximo histórico de 49,4 millones gracias a extranjeros

Según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística, del total de los 49,4 millones, 39.617.578 es población nacida en España (9.901 personas menos que el trimestre anterior) mientras que 9.825.266 son residentes en España nacidos en el extranjero, 115.389 más.

Según la estadística del INE, el mayor número de personas que llegaron a España tenían nacionalidad colombiana (32.100), española (24.500 retornados), marroquí (23.400) y venezolana (20.500).

Los residentes con nacionalidad extranjera aumentaron en 78.937 respecto al segundo trimestre.

Según esta estadística, la población de nacionalidad española aumentó en 26.551 personas en el tercer trimestre respecto al anterior. Así, de los 49,4 millones de personas que residen en España, 42.310.520 tienen nacionalidad española y 7.132.324 nacionalidad extranjera.

Por su parte, las nacionalidades más numerosas de emigrantes fueron española (9.100 salidas), colombiana (8.200), marroquí (7.900) y rumana (4.400 salidas).

Durante el tercer trimestre de 2025, y respecto al anterior, la población crece en todas las regiones españolas.

Por otra parte, el número de hogares se sitúo en 19.684.380 a 1 de octubre de 2025, con un aumento de 55.109 durante el tercer trimestre.